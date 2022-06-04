شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مخالفَين لنظام البيئة لصيدهم دون ترخيص في الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضَبَطَتِ القواتُ الخاصةُ للأمن البيئي مخالفَين لنظام البيئة؛ لارتكابهم مخالفةَ الصيد دون ترخيص في منطقة الرياض، بحوزتهما بندقيتان هوائيتان غازيتان، و(763) ذخيرةً، وطائران مصيدان، وتم تحريز المضبوطات وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهما.

وأكدَتِ القواتُ الخاصةُ للأمن البيئي، أنَّ عقوبةَ الصيد دون ترخيص غرامة (10) آلاف ريالٍ، ويتم تحديد عقوبة المصيد حسب نوعه من جهة الاختصاص وفق ما نص عليه نظام البيئة ولوائحه التنفيذية.

وحَثَّتِ القواتُ على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.