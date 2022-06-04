ضبط مخالف خزن حطبا محليا في المدينة

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‏وأكدت القوات الخاصة للأمن والحماية أن عقوبة تخزين أو بيع الحطب المحلي غرامة تصل إلى 16 ألف ريال لكل م3، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية مواطنا مخالفا لنظام البيئة، لتخزينه 9 أمتار مكعبة من الحطب المحلي في منطقة المدينة المنورة، وجرى تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، وتسليم الكميات المضبوطة للجهة المختصة.‏وأكدت القوات الخاصة للأمن والحماية أن عقوبة تخزين أو بيع الحطب المحلي غرامة تصل إلى 16 ألف ريال لكل م3، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.

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