اجتماع خليجي يمهد لمؤتمر الاتصالات الراديوية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ترأست المملكة ممثلة بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اجتماع فريق العمل الخليجي للتحضير لأعمال المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية 2023 (WRC-23)، والذي عقد بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في مقر الهيئة بالرياض. ويهدف الاجتماع إلى توحيد المواقف حيال بنود أعمال المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (WRC-23) في الاتحاد الدولي للاتصالات. وجرى خلال الاجتماع الذي رأسه مدير عام خدمات الطيف الترددي في الهيئة المهندس محمد العبدالقادر، مناقشة 82 مساهمة مقدمة من دول مجلس التعاون، إضافة إلى موضوعات حول تنسيق استخدام النطاقات الترددية للخدمات الراديوية الأرضية والفضائية، والعمل على تمكين التقنيات المبتكرة وإتاحة النطاقات الترددية لها. وجرى خلال الاجتماع الذي رأسه مدير عام خدمات الطيف الترددي في الهيئة المهندس محمد العبدالقادر، مناقشة 82 مساهمة مقدمة من دول مجلس التعاون، إضافة إلى موضوعات حول تنسيق استخدام النطاقات الترددية للخدمات الراديوية الأرضية والفضائية، والعمل على تمكين التقنيات المبتكرة وإتاحة النطاقات الترددية لها. يذكر أن الاجتماع يعقد بشكل دوري لاستعراض ومراجعة لوائح الراديو والمعاهدات الدولية التي تحكم استخدامات الطيف الترددي وفق جدول أعمال يقرره مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات.

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