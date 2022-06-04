استعادة مليوني م2 من أراضي جدة الحكومية

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وأوضحت الأمانة في بيانها أمس، أن الفرق الميدانية باشرت إزالة الإحداثات والتعديات كافة، مشيرة إلى أن متابعة مواقع التعديات تجري بشكل دوري لضمان عدم عودة الإحداثات مرة أخرى. ودعت المواطنين للتعاون بالإبلاغ عن المخالفات والتعديات عبر رقم البلاغات الموحد 940 أو تطبيق البلاغات بلدي 940 لمعالجة الملاحظات البلدية.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استعادت أمانة محافظة جدة أكثر من 2.440 مليون م2 من الأراضي الحكومية شرق مخطط الصالحية التابع لنطاق بلدية طيبة الفرعية، بعد رصد إحداثات تمثلت في إنشاء أسوار مخالفة.وأوضحت الأمانة في بيانها أمس، أن الفرق الميدانية باشرت إزالة الإحداثات والتعديات كافة، مشيرة إلى أن متابعة مواقع التعديات تجري بشكل دوري لضمان عدم عودة الإحداثات مرة أخرى. ودعت المواطنين للتعاون بالإبلاغ عن المخالفات والتعديات عبر رقم البلاغات الموحد 940 أو تطبيق البلاغات بلدي 940 لمعالجة الملاحظات البلدية.

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