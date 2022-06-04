شكرا لقرائتكم خبر الإيقاع بـ13,702 مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوقعت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، بـ13,702 مخالف في مناطق المملكة كافة، خلال الفترة من 26 مايو الماضي وحتى 1 يونيو الحالي.

وأكدت وزارة الداخلية في بيانها أمس، أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة الجميع على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في جميع مناطق المملكة.

نتائج الحملات:

إجمالي المخالفين المضبوطين بالحملات الميدانية 13,702 مخالف، منهم:







8362 مخالفا لنظام الإقامة



3513 مخالفا لنظام أمن الحدود



1827 مخالفا لنظام العمل



إجمالي من ضبطوا خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 253 شخصا، منهم:





50% يمنيو الجنسية



41% إثيوبيو الجنسية



9% جنسيات أخرى



ضبط 16 متورطا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم

إجمالي من يخضعون حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 76,836 وافدا مخالفا، منهم:





73,539 رجلا



3297 امرأة



إحالة 64,752 مخالفا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر