أجواء كرنفالية تحول موسم جدة إلى حدث عالمي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تحول موسم جدة إلى حدث عالمي فريد ومحط أنظار السائحين والزوار في دول المنطقة والعالم بفعالياته ذات الطابع العالمي التي أضفت أجواء كرنفالية استثنائية اختلطت فيها الفعاليات الترفيهية بالثقافية بالفنية وغيرها.

واستضاف ملعب الأمير عبدالله الفيصل أمس الأول أشهر نجوم الفن في العالم وفرقة الـ DJ العالمية بقيادة العالمي خوسيه بالفين أحد أفضل 10 فنانين في العالم، وسط حضور من الزوار من داخل المملكة ومن عدد من دول العالم.

واستطاع الموسم أن يثري الفعاليات الثقافية والفنية بمشاركة الهند وبنجلاديش بأمسيات ثقافية فنية استضافتها حديقة الأمير ماجد ضمن برامج موسم جدة الثقافية الأسبوعية، إلى جانب معرض بساط الريح الذي احتضنته قبة سوبردوم، مرورا بالعديد من الفعاليات العالمية الأخرى سواء في قرية الأنيمي اليابانية بسيتي ووك أو غيرها، وكانت الجماهير تتنقل من منطقة إلى أخرى للاستمتاع بتعدد الفعاليات وتنوعها.

كما استقبلت حديقة الأمير ماجد نجوما فنية شهيرة على مستوى الهند ودول آسيا للمشاركة في الفعاليات الثقافية والفنية.

كما تنافست المطاعم العالمية بنادي اليخوت على تقديم مختلف الأطباق العالمية للزوار بمشاركة أشهر طباخي العالم، وسط أجواء رائعة على أنغام معزوفات فرق الموسيقى العالمية الشهيرة، لتنقل الزائر في رحلة عالمية نحو الإبداع والتميز في موسم قدم كل شيء لإسعاد زواره.

من جهة أخرى تشهد تجربة «هوت ويلز» في موسم جدة إقبالا كبيرا من الزوار من فئة الشباب والفتيات وعشاق أجواء التنافس والمغامرة، التي تختص بمغامرات السيارات والدراجات النارية وذلك ضمن فعاليات منطقة سيتي ووك.

ويستغرق زمن الفعالية نصف ساعة لكل عرض مقدم، يتم فيها استعراض قصص التحديات بين شخصيات «هوت ويلز» الشهيرة، حيث تقدم عروضها للزوار يوميا من الساعة الـ 06:00 مساء، الـ 12:00 صباحا، وتستمر الفعالية حتى الـ 30 من يونيو.

وتتمثل تجربة «هوت ويلز» في التحدي بين شخصيات هوت ويلز المعروفة من خلال عروض السيارات والدراجات النارية، وتقع ضمن فعاليات موقع جدة لايف في منطقة سيتي ووك، وتستقطب يوميا العديد من الشباب من الجنسين وعشاق المغامرات من خلال التحدي بين شخصين باللعب مباشرة عبر سيارات ودراجات نارية مصممة بتقنيات حديثة ومطابقة لمواصفات السلامة مخصصة لهذه التجربة المثيرة.