شكرا لقرائتكم خبر تدقيق الدعاوى ينجز 116 ألف عملية خلال مايو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنجز مركز تدقيق الدعاوى أكثر من 116 ألف عملية لتدقيق صحائف الدعوى الواردة إلى جميع محاكم المملكة خلال مايو لهذا العام 2022، وذلك بحسب ما كشفته وزارة العدل.

وأوضحت الوزارة أن مركز تدقيق الدعاوى يسهم في انخفاض المدة الزمنية لنظر القضايا، وعدد الجلسات، وتسهيل إجراءات رفع الدعوى، بما يعزز ترسيخ تطبيقات القضاء المؤسسي ورفع كفاءة العمل والإنجاز.

وبينت أن المركز يهدف إلى خدمة المستفيدين عبر رفع جاهزية ملف القضية، والتأكد من اكتمال جميع المتطلبات الأساسية للدعوى قبل إحالتها إلى الدائرة، حيث يعمل وفق مسار يضمن الارتقاء بالعمل، ويوفر الوقت والجهد على المستفيد؛ تحقيقا للعدالة الناجزة.

وأكدت وزارة العدل، أن المركز يأتي ضمن إطلاق المرحلة الأولى للمحكمة النموذجية التي تهدف إلى ترسيخ البناء المؤسسي للقضاء عبر تطبيق السياسات الإدارية، والأنظمة العدلية، والمبادرات التحولية، والبرامج التشغيلية المرتبطة بالمؤشرات.