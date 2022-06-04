مزاد الكتروني للوحات المميزة اليوم

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وحددت الإدارة 3 طرق للوصول إلى الخدمة، هي: الدخول على منصة أبشر ثم اختيار «خدمات» من تبويب خدماتي، ثم اختيار كلمة «المرور»، ثم اختيار خدمة مزاد اللوحات الالكتروني.من جهة أخرى ضبطت إدارات المرور في المناطق 2473 مركبة مخالفة وقف أصحابها في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.
جاء ذلك خلال العمل الميداني المستمر الذي تقوم به إدارات المرور في جميع المناطق لضبط المركبات المخالفة، ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة الغالية.
وأهابت إدارات المرور من الجميع التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.
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