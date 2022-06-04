تعديل الكتروني لبيانات المؤهل الدراسي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أتاحت الأحوال المدنية خدمة الكترونية تمكن المستفيد من طلب تعديل بيانات مستوى التعليم عبر منصة أبشر التابعة لوزارة الداخلية.

وأكدت الإدارة أن هذه الخدمة غير مخصصة لتعديل المهنة مثل مهمة طالب أو موظف أو متقاعد أو تاجر أو سيدة أعمال وغيرها من المهن، حيث يكون التعديل عن طريق الجهات المرتبطة الكترونيا مع الأحوال المدنية أو زيارة مكاتب الأحوال في حالة عدم الربط.

وتتطلب الخدمة نسخة طبق الأصل للمؤهل الدراسي إذا كان من داخل المملكة، وإرفاق شهادة المعادلة من وزارة التعليم إذا كان المؤهل الدراسي من خارج المملكة.

ويسجل مستوى التعليم وفق التصنيف التالي: تعليم ابتدائي، متوسط، ثانوي، دبلوم، بكالوريوس، درجة الماجستير، الدكتوراه.

طريقة الاستفادة من الخدمة:

الدخول لحساب المستفيد في منصة أبشر

تقديم طلب الكتروني عبر الخطوات التالية:

خدماتي - الأحوال المدنية - تواصل - طلب جديد - خدمات السجل المدني - تعديل المؤهل الدراسي