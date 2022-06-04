منحة «الفرص الخضراء» لدعم الفئات الأقل دخلا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في إطار المبادرات النوعية التي تدعم الفئات الأقل دخلا، دشنت مؤسسة الملك خالد أمس، منحة «الفرص الخضراء» التي تعد المنحة المالية غير المستردة الأولى من نوعها بالمملكة والمخصصة للمنظمات والمنشآت غير الهادفة للربح.

وتعد المنحة باكورة منتجاتها الاستثمارية ضمن خطتها الاستراتيجية الجديدة 2022م - 2026م نحو مجتمع سعودي مزدهر فُرصه متكافئة وبيئته مستدامة.

يأتي ذلك انسجاما مع أهداف رؤية المملكة 2030 بتوفير حياة عامرة للسكان وتفعيل المسؤولية الاجتماعية، وتمكين القطاع غير الربحي من تحقيق أثر أعمق في بناء اقتصاد متنوع وشامل ومستدام.

وأشارت الرئيسة التنفيذية لمؤسسة الملك خالد الأميرة نوف بنت محمد، إلى أنها تطمح من خلال هذه المنحة إلى تأسيس نموذج لعمل المؤسسات المانحة ضمن طموحات مبادرة السعودية الخضراء وبالشراكة مع منظمات القطاع غير الربحي.

وتتاح المنح لأي مشروع يخلق فرصا حقيقية (مثل الوظائف والمشاريع الريادية) التي تؤدي إلى تحسن المستوى المعيشي للأفراد والأسر في مجالات عدة صديقة للبيئة.

وستتاح لجميع المشاريع التي تجمع بين التنمية والاستدامة، مثل فرص العمل في مجالات إعادة التدوير، الطاقة المتجددة، السياحة البيئية، الزراعة العضوية أو المستدامة، الحد من هدر الغذاء، مكافحة التصحر والتشجير.

منحة الفرص الخضراء







تشمل مختلف الوظائف ومصادر الدخل والمشاريع الإنتاجية



تشمل الريادة الاجتماعية والبيئية في قطاعات التنمية المستدامة



تساعد في الحفاظ على البيئة والحد من تدهورها



أهداف المنحة