إزالة 48 ألف طن من مخلفات البناء والنفايات الصلبة بأحياء الطائف

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

كثفت أمانة الطائف جهودها الميدانية لتحسين المشهد الحضري بتنفيذ برنامج لإزالة المشوهات البصرية من المخلفات الصلبة والمتروكات ومخلفات المباني من الأراضي الفضاء والساحات، وداخل الأحياء السكنية التي تسبَّبت في تشويه المظهر العام، وشغل المساحات. وأزالت آليات الأمانة أكثر من 48 ألف طن من مخلفات المباني والنفايات الصلبة خلال الأسبوع المنصرم

وأوضحت الأمانة أنها تعمل على تعزيز برامج القضاء على التشوهات البصرية بمختلف محاور المدينة، وذلك ضمن خطط موسَّعة، تهدف إلى رفع مستوى جودة الحياة، وتحسين المشهد الحضري؛ إذ كانت الأمانة قد أوجدت غرفة عمل لمتابعة أعمال تحسين المشهد، من خلال رصد التشوهات، وإحالتها للفِرق الميدانية للتعامل معها، ومعالجة الملاحظات. وتقيس الأمانة من خلال الغرفة مؤشرات الأداء، ونِسب الإنجاز، والملاحظات المتكررة، وأشكال التشوه، وأسبابها

وتعزز أمانة الطائف آليات العمل على معالجة ظواهر التشوه البصري، وتحسين المشهد العام، من خلال تنفيذ برامج لطمس الكتابات العشوائية، وإزالة السيارات والهياكل الخربة، ورفع المخلفات الصلبة والمتروكات، وتحسين واجهات المحال التجارية، وغيرها من محاور تحسين المشهد الحضري التي فعَّلتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان