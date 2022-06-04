الشقيقان الحقباني يتوجان بذهبيةوفضية كأس السعودية للتنس الأرضي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق/ صقر الغامدي توّج لاعبا نادي الإتحاد للتنس الأرضي الشقيقان عمار وسعودالحقباني بطلاً ووصيفاً لبطولةكأس السعودية لفردي رجال الدرجة الأولى للتنس، والتي أختتمت منافساتها على ملاعب وزارة الرياضة في الخبر بمشاركة 16 لاعباً. والتقى الشقيقان الحقباني على المباراة بعد تجاوز اللاعب عمار لاعب نادي السلام عبدالله الفرج فيما تأهل اللاعب سعود للمباراة النهائية بعد تحاوزه للاعب نادي الثقبة عبدالرحمن العزام. حيث توج اللاعب سعود الحقباني بذهبية المركز الأول، فيما حصل اللاعب عمار الحقباني على فضية المركز الثاني. أخبار قد تهمك

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