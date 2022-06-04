اخبار دوليه – طائرة خاصة تخترق المجال الجوي وتحلق فوق منزل الرئيس الأميركي جو بايدن

محمد بن مسعود - الدمام - دخلت طائرة خاصة «عن طريق الخطأ»، المجال الجوي فوق المنزل الذي يقضي فيه الرئيس الأميركي جو بايدن عطلة نهاية الأسبوع، وفق ما ذكر مسؤول في البيت الأبيض، موضحا أن ذلك «لم يكن هجوما».
وأضاف: «تم اتخاذ إجراء احترازي»، في إشارة إلى نقل الرئيس وزوجته جيل بايدن لفترة وجيزة، قبل أن يعودا إلى مقر إقامتهما في منتجع «ريهوبوث» الساحلي، الذي يبعد حوالي 200 كيلومتر شرق واشنطن.
ولفت المسؤول في البيت الأبيض، الذي طلب عدم كشف هويته، إلى أن بايدن وزوجته «بأمان»، وفق ما ذكرت وكالة «فرانس برس».
وقال الجهاز الأمني السري الذي يتولى حماية المسؤولين الأميركيين، في بيان: «قبيل الساعة 13,00 (17,00 بتوقيت غرينتش)، دخلت طائرة خاصة المجال الجوي المحظور فوق ريهوبوث، بعد أن دخلت، عن طريق الخطأ، منطقة آمنة».
ستطرد: «تمت مرافقة (الطائرة) على الفور» إلى خارج المجال الجوي المحظور.
وجاء أيضا في البيان أن «التحقيق الأولي يُظهر أن الطيار لم يكن يستخدم القناة الإذاعية الصحيحة (…) ولم يكن يحترم تعليمات السلطات، ولم يكن يتابع المسار المعلن عنه».
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