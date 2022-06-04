اخبار دوليه – طائرة خاصة تخترق المجال الجوي وتحلق فوق منزل الرئيس الأميركي جو بايدن

محمد بن مسعود - الدمام - دخلت‭ ‬طائرة‭ ‬خاصة‭ ‬‮«‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الخطأ‮»‬،‭ ‬المجال‭ ‬الجوي‭ ‬فوق‭ ‬المنزل‭ ‬الذي‭ ‬يقضي‭ ‬فيه‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬عطلة‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬ذكر‭ ‬مسؤول‭ ‬في‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض،‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬‮«‬لم‭ ‬يكن‭ ‬هجوما‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬تم‭ ‬اتخاذ‭ ‬إجراء‭ ‬احترازي‮»‬،‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬نقل‭ ‬الرئيس‭ ‬وزوجته‭ ‬جيل‭ ‬بايدن‭ ‬لفترة‭ ‬وجيزة،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يعودا‭ ‬إلى‭ ‬مقر‭ ‬إقامتهما‭ ‬في‭ ‬منتجع‭ ‬‮«‬ريهوبوث‮»‬‭ ‬الساحلي،‭ ‬الذي‭ ‬يبعد‭ ‬حوالي‭ ‬200‭ ‬كيلومتر‭ ‬شرق‭ ‬واشنطن‭.‬

ولفت‭ ‬المسؤول‭ ‬في‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض،‭ ‬الذي‭ ‬طلب‭ ‬عدم‭ ‬كشف‭ ‬هويته،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬بايدن‭ ‬وزوجته‭ ‬‮«‬بأمان‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬ذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬‮«‬فرانس‭ ‬برس‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬الجهاز‭ ‬الأمني‭ ‬السري‭ ‬الذي‭ ‬يتولى‭ ‬حماية‭ ‬المسؤولين‭ ‬الأميركيين،‭ ‬في‭ ‬بيان‭: ‬‮«‬قبيل‭ ‬الساعة‭ ‬13‭,‬00‭ (‬17,00‭ ‬بتوقيت‭ ‬غرينتش‭)‬،‭ ‬دخلت‭ ‬طائرة‭ ‬خاصة‭ ‬المجال‭ ‬الجوي‭ ‬المحظور‭ ‬فوق‭ ‬ريهوبوث،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬دخلت،‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الخطأ،‭ ‬منطقة‭ ‬آمنة‮»‬‭.‬

ستطرد‭: ‬‮«‬تمت‭ ‬مرافقة‭ (‬الطائرة‭) ‬على‭ ‬الفور‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬خارج‭ ‬المجال‭ ‬الجوي‭ ‬المحظور‭.‬

وجاء‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬البيان‭ ‬أن‭ ‬‮«‬التحقيق‭ ‬الأولي‭ ‬يُظهر‭ ‬أن‭ ‬الطيار‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬يستخدم‭ ‬القناة‭ ‬الإذاعية‭ ‬الصحيحة‭ (…) ‬ولم‭ ‬يكن‭ ‬يحترم‭ ‬تعليمات‭ ‬السلطات،‭ ‬ولم‭ ‬يكن‭ ‬يتابع‭ ‬المسار‭ ‬المعلن‭ ‬عنه‮»‬‭.‬