بدءا من هذا الموعد.. مرور الطائف يغلق طريق وادي وج باتجاه كبري خالد بن الوليد بشكل جزئي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ فريق التحرير
أعلنت إدارة مرور محافظة الطائف، بالتنسيق مع فرع شركة المياه الوطنية بالمحافظة؛أنه تقرر فرض إغلاق جزئي على طريق وادي وج باتجاه كبري خالد بن الوليد، وامتداد طريق المطار بعد نفق الأمير منصور باتجاه المطار.
ومن المقرر أن يدخل قرار الإغلاق حيز التنفيذ ابتداءً من تاريخ 1443/11/07 هـ.
وأهابت الإدارة بالمواطنين استخدام الطرق البديلة طيلة مدة الإغلاق.
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