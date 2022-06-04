ولادة غريبة.. امرأة تنجب في مياه المحيط بلا مساعدة

محمد بن مسعود - الدمام - في واقعة غريبة من نوعها، قررت سيدة أمريكية أن تضع طفلها بمياه أحد شواطئ المحيط الهادي.
ووفقًا لصحيفة «ديلي ميل»، نشرت جوزي بيوكيرت، 37 عامًا، على صفحتها بموقع الإنستغرام فيديو يوضح كيف توجهت هي وشريكها، بيني كورنيليوس، 42 عامًا، إلى الشاطئ حتى تتمكن من إنجاب طفلها على شاطئ بلايا ماجاجوال، نيكاراجوا.
والغريب أن السيدة الأمريكية، أنجبت طفلها دون مساعدة طبية فيما يسمى «بالولادة الحرة»، بعد أن رفضت إجراء الفحوصات طوال فترة حملها.
وأوضحت الصحيفة، أنه تمت مشاهدة مقطع الفيديو الذي يظهر الأمواج التي اصطدمت بظهرها وهي تتلوى من الألم من خلال الانقباضات أكثر من 200000 مرة.
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