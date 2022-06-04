المغرب أحدث الدول المنضمة لمبادرة طريق مكة

كشف وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة محمد بن عبدالرحمن البيجاوي، استمرار مبادرة طريق مكة والتي تعد إحدى مبادرات برنامج ضيوف الرحمن، بعد انضمام المملكة المغربية للمبادرة.

وأشار البيجاوي، إلى أن برنامج طريق مكة، هو برنامج مميز تقدمه المملكة، لخدمة ضيوف الرحمن، وتم التجهيز له في هذا الموسم مبكراً، واستكملت الاستعدادات له في المطارات التي تستقبل الحجاج، وسيتم استقبال أولى الرحلات المستفيدة من البرنامج اليوم، لافتا إلى أن فرق العمل من كافة الجهات ذات العلاقة متواجدة في الدول المنضمة للبرنامج، للعمل على تطبيق أهداف البرنامج.

ومبادرة طريق مكة، هي إحدى مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن، الذي يندرج تحت برامج رؤية السعودية 2030، والذي أطلق عام 2017، ويهدف لتيسير رحلة الحجاج من خلال إنهاء إجراءات الجوازات والجمارك، والاشتراطات الصحية وفرز وترميز الأمتعة في مطارات بلدانهم، وبالتالي الدخول إلى السعودية كأي رحلة داخلية، ونقل أمتعة الحجاج إلى أماكن سكنهم. مسار موحد ويهدف البرنامج للوصول إلى الحج الذكي، من خلال مسار إلكتروني موحد، بدءا من إصدار التأشيرة، ومرورا بإنهاء إجراءات الجوازات والجمارك في مطار بلد المغادرة، بعد التحقق من توفر الاشتراطات الصحية، إضافة إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في السعودية، وعند وصول الحجاج لن يمروا بإجراءات الدخول التي أجروها مسبقا، إذ ينتقلون مباشرة إلى حافلات تنتظرهم، لإيصالهم إلى الأماكن المعدة لسكنهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، أما أمتعتهم فتتولى الجهات الخدمية إيصالها إلى مساكنهم، ويشارك في تطبيقه كل من وزارة الداخلية وزارة الخارجية ووزارة الصحة، ووزارة الحج والعمرة، والجمارك، والهيئة العامة للطيران المدني، ومركز المعلومات الوطني، فيما استفاد من المبادرة منذ انطلاقها، كل من ماليزيا وإندونيسيا وباكستان وبنجلاديش وتونس.