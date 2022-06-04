مبادرة لإنهاء معاناة سالكي طريق المحلية

وذكر مصدر بمكتب الإشراف أن العمل ما زال قائمًا، مضيفا أنه تم مخاطبة فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة بطلب تحديد مسار الطريق لإدراجه ضمن أولويات الوزارة لحماية سالكي الطريق.
وكانت «دوت الخليج» نشرت تقريرين بعنوان «زحف الرمال يغزو طرق المحلية»، وثقت خلاله الرمال الزاحفة المتراكمة، والتقرير الآخر بعنوان «متطوع يزيح رمال المحلية» على طريق غرب وجنوب متنزه المحلية بمحافظة المزاحمية.
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