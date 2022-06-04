مبادرة لإنهاء معاناة سالكي طريق المحلية

تجاوبًا مع ما نشر بـ«دوت الخليج» حول زحف الرمال وغزوها طريق متنزه المحلية بالمزاحمية بادرت وزارة النقل والخدمات اللوجستية، ممثلة في مكتب إشراف فرع الوزارة بالمحافظة التابعة لمنطقة الرياض، بتنفيذ سفلتة الطريق بالأسفلت المقشوط مؤقتا لحين اعتماده.

وذكر مصدر بمكتب الإشراف أن العمل ما زال قائمًا، مضيفا أنه تم مخاطبة فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة بطلب تحديد مسار الطريق لإدراجه ضمن أولويات الوزارة لحماية سالكي الطريق.

وكانت «دوت الخليج» نشرت تقريرين بعنوان «زحف الرمال يغزو طرق المحلية»، وثقت خلاله الرمال الزاحفة المتراكمة، والتقرير الآخر بعنوان «متطوع يزيح رمال المحلية» على طريق غرب وجنوب متنزه المحلية بمحافظة المزاحمية.