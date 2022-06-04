رقابة على محلات المبيدات والأسمدة

يواصل فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة حائل جولاته الرقابية على محلات بيع المبيدات والأسمدة الزراعية ومستودعات حفظ المبيدات بالمنطقة، حيث جرى ضبط عدد من الأسمدة في نقاط البيع وجرى تسجيل عدد من الملاحظات والمخالفات تمهيدا لتطبيق النظام والتعليمات بهذا الخصوص.

وأوضح مدير إدارة فرع الزراعة بحائل المهندس فيصل الصقري أن فرق التفتيش تواصل تكثيف الجولات التفتيشية بمدينة حائل ومحافظاتها، وذلك من أجل تطبيق تعليمات الوزارة بهذا الخصوص لحماية مستهلكي المنتجات الزراعية من المبيدات المحرمة أو المحظورة أو المنتهية الصلاحية وبالتالي تقليل الأضرار العامة على المستهلكين بكافة الأعمار، وكذلك أهمية طرق تخزين المبيدات وشروط عرض عبوات المبيدات في المحلات وشروط بيعها في نقاط البيع والتزام الجميع في المعايير والأنظمة المتبعة بهذا الخصوص.