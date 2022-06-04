رقابة على محلات المبيدات والأسمدة

وأوضح مدير إدارة فرع الزراعة بحائل المهندس فيصل الصقري أن فرق التفتيش تواصل تكثيف الجولات التفتيشية بمدينة حائل ومحافظاتها، وذلك من أجل تطبيق تعليمات الوزارة بهذا الخصوص لحماية مستهلكي المنتجات الزراعية من المبيدات المحرمة أو المحظورة أو المنتهية الصلاحية وبالتالي تقليل الأضرار العامة على المستهلكين بكافة الأعمار، وكذلك أهمية طرق تخزين المبيدات وشروط عرض عبوات المبيدات في المحلات وشروط بيعها في نقاط البيع والتزام الجميع في المعايير والأنظمة المتبعة بهذا الخصوص.
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