690 حديقة بالشرقية تسهم في أنسنة المدن

تزخر المنطقة الشرقية بـ692 حديقة، موزعة بين أحياء مدن ومحافظات المنطقة، وذلك ضمن مشاركة أمانة المنطقة في التشجير وزيادة الرقعة الخضراء والغطاء النباتي ونصيب الفرد منها، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتحقيق رضا المستفيدين وتطلعاتهم لتكون المدن صديقة للإنسان من خلال تنفيذ عدد من المشاريع والمبادرات التي تسهم في تحسين جودة الحياة وأنسنة المدن.

وتضمنت هذه الحدائق 6 حدائق بمساحة إجمالية تقدر بأكثر من 60 ألف متر مربع، وساحة، و60% نسبة المساحات الخضراء فيها، و4 حدائق بمحافظة الخبر تحتوي على ألعاب مدمجة ومسارات لذوي الإعاقة، وهي حديقة الربيع بحي الثقبة على تقاطع شارع 23 وشارع الرياض بمساحة 28 ألف متر مربع، ومسطحات خضراء بمساحة 15380 متراً مربعاً، و125 شجرة وشجيرة، ومجموعتي ألعاب برج جماعية و7 ألعاب فردية، و56 موقفا للسيارات، وحديقة التحلية بحي التحلية بين شارعي سيحان الوائلي وحارثة بن ظفر بمساحة 10 آلاف متر مربع، ومسطحات خضراء بمساحة 5900 متر مربع، و235 شجرة وشجيرة، ولعبة برج جماعية ولعبتين فردية، و60 موقفا للسيارات، وحديقة البحيرة في حي البحيرة بين شارعي الانتصار والقنديل بمساحة 9500 متر مربع، ومسطحات خضراء بمساحة 5600 متر مربع، و126 شجرة وشجيرة، ولعبة برج جماعية ولعبتين فردية، و52 موقفا للسيارات، وحديقة الشراع في حي الشراع عند تقاطع شارعي أو بردة الأنصاري بشارع إبراهيم بن خضر بمساحة 6 آلاف متر مربع، ومساحات خضراء بمساحة 3600 متر مربع، و150 شجرة وشجيرة، ولعبة برج جماعية وثلاث ألعاب فردية، و14 موقفا للسيارات.