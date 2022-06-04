تهيئة النخيل بوادي الدواسر

بدأ مزارعو النخيل في محافظة وادي الدواسر، عملية تغطية عذوق النخيل بالأكياس البلاستيكية والتي تبدأ عادة عند بدء مرحلة التلوين، بهدف حماية الثمار من العوامل التي قد تؤثر سلباً على كمية وجودة المحصول ومنها الظروف المناخية كالأمطار، والآفات، والطيور.
وأوضح المزارع مبارك الخناجرة أنهم يعمدون إلى وضع تلك الأكياس المخرمة بشكل صغير جداً حماية لها من الطيور وضمانا ً لعدم سقوط ثمارها، فيما أشار الفني الزراعي عبدالرحمن السويس، إلى 3 أنواع من الأكياس للإسراع بعملية نضج الأصناف التي قد تتأخر إلى أواخر فصل الصيف.
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