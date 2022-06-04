صيانة الحدائق بالعاصمة المقدسة

تواصل أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في الإدارة العامة للحدائق والتجميل بأمانة العاصمة المقدسة أعمال الصيانة والنظافة وري المسطحات الخضراء وتجميل البيئة بحسب برنامج الصيانة الدورية المجدولة، وضمن جهودها في سبيل تحسين المشهد الحضري بمكة المكرمة. وشملت الأعمال المنفذة صيانة ونظافة نافورة حديقة الشرائع رقم 11 وبعض الأحواض الزراعية بمواقع مختلفة، ونظافة وري المزروعات طريق أم الجود وميدان زمزم، وصيانة ونظافة المسطحات الخضراء والحدائق، وتشجير الشوارع، التي تأتي في إطار رؤية شاملة لتلبية احتياجات النمو العمراني الذي تشهده العاصمة المقدسة من المشروعات البيئية والترفيهية وتعزيز المحافظة على المرافق العامة، كما تأتي هذه الجهود لتهيئة الحدائق والمتنزهات لأهالي العاصمة المقدسة.



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