39 مخالفا لنظام البيئة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 39 مخالفًا لنظام البيئة، 26 مواطنًا، و13 مقيمًا من الجنسية السودانية، ارتكبوا مخالفات رعي 835 متنًا من الإبل، و271 رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.

وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مؤكدة أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى 500 ريال لكل متن، وعقوبة مخالفة رعي الأغنام غرامة تصل إلى 200 ريال لكل رأس.