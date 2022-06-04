مشروع للرعاية الصحية

دشن محافظ حبونا عبدالله بن مبارك بن زامان مشروع «الرعاية الصحية للمحتاجين» الذي تقدمه جمعية البر الخيرية بمحافظة حبونا، وذلك بدعم سخي من منصة إحسان. وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية سالم مهدي لسلوم أن البرنامج يهدفب إلى تلبية احتياج الأشخاص المحتاجين والمقعدين وتوفير سبل الرعاية لهم، وذلك من خلال توفير الأسرة الطبية والكراسي المتحركة والأجهزة الصحية، بتعاون وإشراف عدد من المتطوعين في مجال الصحة وطب الأسرة، وقال سوف يتم توزيع هذه الأجهزة بطريقة آلية وفق شروط وأحكام لكي تصل إلى مستحقيها حسب الحاجة.



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