المغرب أحدث الدول المنضمة لمبادرة طريق مكة كشف وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة محمد بن عبدالرحمن البيجاوي، استمرار مبادرة طريق مكة والتي تعد إحدى مبادرات برنامج ضيوف... المدينة المنورة: علي العمري المدينة المنورة: علي العمري 05 ذو القعدة 1443 هـ 05 ذو القعدة 1443 هـ

مبادرة لإنهاء معاناة سالكي طريق المحلية تجاوبًا مع ما نشر بـ«دوت الخليج» حول زحف الرمال وغزوها طريق متنزه المحلية بالمزاحمية بادرت وزارة النقل والخدمات اللوجستية، ممثلة في... الرياض: سعود الخزيم الرياض: سعود الخزيم 05 ذو القعدة 1443 هـ 05 ذو القعدة 1443 هـ

تهيئة النخيل بوادي الدواسر بدأ مزارعو النخيل في محافظة وادي الدواسر، عملية تغطية عذوق النخيل بالأكياس البلاستيكية والتي تبدأ عادة عند بدء مرحلة التلوين، بهدف... وادي الدواسر: دوت الخليج وادي الدواسر: دوت الخليج 05 ذو القعدة 1443 هـ 05 ذو القعدة 1443 هـ

صيانة الحدائق بالعاصمة المقدسة تواصل أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في الإدارة العامة للحدائق والتجميل بأمانة العاصمة المقدسة أعمال الصيانة والنظافة وري المسطحات... مكة المكرمة: دوت الخليج مكة المكرمة: دوت الخليج 05 ذو القعدة 1443 هـ 05 ذو القعدة 1443 هـ

كانت هذه تفاصيل خبر القبض على 3 مواطنين يروجون المخدرات في مواقع التواصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.