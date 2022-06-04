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المغرب أحدث الدول المنضمة لمبادرة طريق مكة
كشف وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة محمد بن عبدالرحمن البيجاوي، استمرار مبادرة طريق مكة والتي تعد إحدى مبادرات برنامج ضيوف...
مبادرة لإنهاء معاناة سالكي طريق المحلية
تجاوبًا مع ما نشر بـ«دوت الخليج» حول زحف الرمال وغزوها طريق متنزه المحلية بالمزاحمية بادرت وزارة النقل والخدمات اللوجستية، ممثلة في...
تهيئة النخيل بوادي الدواسر
بدأ مزارعو النخيل في محافظة وادي الدواسر، عملية تغطية عذوق النخيل بالأكياس البلاستيكية والتي تبدأ عادة عند بدء مرحلة التلوين، بهدف...
صيانة الحدائق بالعاصمة المقدسة
تواصل أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في الإدارة العامة للحدائق والتجميل بأمانة العاصمة المقدسة أعمال الصيانة والنظافة وري المسطحات...
كانت هذه تفاصيل خبر القبض على 3 مواطنين يروجون المخدرات في مواقع التواصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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