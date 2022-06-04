اخبار السعوديه

القبض على 3 مواطنين يروجون المخدرات في مواقع التواصل

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المغرب أحدث الدول المنضمة لمبادرة طريق مكة

كشف وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة محمد بن عبدالرحمن البيجاوي، استمرار مبادرة طريق مكة والتي تعد إحدى مبادرات برنامج ضيوف...

93d13ff361.jpgالمدينة المنورة: علي العمري
f281353bbf.jpg05 ذو القعدة 1443 هـ
ضوئية لما نشرته

مبادرة لإنهاء معاناة سالكي طريق المحلية

تجاوبًا مع ما نشر بـ«دوت الخليج» حول زحف الرمال وغزوها طريق متنزه المحلية بالمزاحمية بادرت وزارة النقل والخدمات اللوجستية، ممثلة في...

icon-byline.pngالرياض: سعود الخزيم
icon-clock.png05 ذو القعدة 1443 هـ
(واس)

تهيئة النخيل بوادي الدواسر

بدأ مزارعو النخيل في محافظة وادي الدواسر، عملية تغطية عذوق النخيل بالأكياس البلاستيكية والتي تبدأ عادة عند بدء مرحلة التلوين، بهدف...

icon-byline.pngوادي الدواسر: دوت الخليج
icon-clock.png05 ذو القعدة 1443 هـ

صيانة الحدائق بالعاصمة المقدسة

تواصل أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في الإدارة العامة للحدائق والتجميل بأمانة العاصمة المقدسة أعمال الصيانة والنظافة وري المسطحات...

icon-byline.pngمكة المكرمة: دوت الخليج
icon-clock.png05 ذو القعدة 1443 هـ

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MO Nasa

MO Nasa

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