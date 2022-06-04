احذر.. إعادة تغريد مقاطع التشهير يعرضك للعقوبة القانونية (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ فريق التحرير

قال المحامي خالد أبو راشد، اليوم، إن القانون يعاقب كل من قام بنشر مقاطع التشهير سواء كان بإعادة التغريدة عبر “التويتر” أو بتداوله عبر مجموعات “الواتساب”.

وأوضح في تصريحات للإخبارية، أن النظام لم يفرق بين مشهور وغير مشهور، مشيرا إلى أن كل من يشهر بغيره فقد ارتكب جريمة معلوماتية.

وأكد أن النظام لم يفرق كذلك بين عدد المتابعين “قليل أو بالملايين”، مبينا أن من أعاد التغريد يعاقب لأنه ساهم في نشر المقطع، وكذلك من يقوم بالنشر في الجروبات.