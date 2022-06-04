الإمارات ترحب بتمديد الهدنة في اليمن

محمد بن مسعود - الدمام - رحبت الإمارات العربية المتحدة، اليوم السبت، بإعلان هانس غروندبرغ، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، تمديد الهدنة إلى شهرين، وفقًا لبنود الاتفاق الأساسي.

وقال غروندبرغ في بيان: “أود أن أعلن استجابة أطراف النزاع بشكل إيجابي على اقتراح الأمم المتحدة لتجديد الهدنة السارية في اليمن لشهرين إضافيين”.

وأضاف: “تدخل الهدنة المجددة حيز التنفيذ عند انتهاء الهدنة الحالية (الخميس). تم تمديد الهدنة وفق نفس أحكام الاتفاقية الأصلية، التي دخلت حيز التنفيذ يوم 2 إبريل الماضي”.

وأثنت دولة الإمارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي على الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسي شامل ومستدام، وتعزيز آفاق السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة.

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ودعت كافة الدول إلى دعم تثبيت وقف إطلاق النار في اليمن والعمل على دفع الأطراف نحو الحل الشامل.

وأكدت الإمارات العربية المتحدة “الدور المحوري الذي تقوم به المملكة العربية السعودية الشقيقة في تحقيق الاستقرار والأمن لليمن”، وفقًا لوكالة أنباء الإمارات “وام”.

كما جددت “التزامها بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني الشقيق ودعم طموحاته المشروعة في التنمية والازدهار، في إطار سياستها الداعمة لكل ما يحقق مصلحة شعوب المنطقة”.