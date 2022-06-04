اخبار الخليج – افتتاح متجر كاراجا التركي للمستلزمات المنزلية في مجمع السيف – ضاحية السيف

محمد بن مسعود - الدمام - افتتحت شركة أشرف رسمياً أول صالة عرض حصرية لكاراجا، العلامة التجارية التركية الأولى للمستلزمات المنزلية في مجمع السيف – ضاحية السيف. افتتحت سعادة سفير تركيا المعتمد لدى البحرين السيدة إيسين تشاكيل رسميًا أول صالة عرض لكاراجا بحضور السيد فاروق يوسف المؤيد، رئيس مجلس الإدارة، يوسف المؤيد وأولاده، والسيدة آمال يوسف المؤيد ، المدير التنفيذي، أشرف وأعضاء الإدارة العليا وموظفي أشرف.

يقع المتجر الجديد بالقرب من البوابة 9، ويقدم للزوار مجموعة متنوعة من الاحتياجات المنزلية الحديثة، بما في ذلك السجاد، ووسائد الديكور، والمزهريات، وأواني الطعام، وأواني الطبخ، وإكسسوارات وأجهزة المطبخ ، ومستلزمات الضيافة، بالإضافة إلى إكسسوارات الحمام، ومستلزمات العناية بالجسم، والمناشف. اطقم ومستلزمات السرير والبطانيات بجميع انواعها.

وفي حديثها بهذه المناسبة، قالت السيدة آمال المؤيد، المدير التنفيذي، أشرف: «نسعى في أشرف دائمًا لجلب أفضل العلامات التجارية العالمية إلى مملكة البحرين، كاراجا هي الأحدث في المجموعة». نحن نعد زوار المركز التجاري بتقديم أفضل منتجات كاراجا الشهيرة ضمن مجموعة واسعة من المستلزمات المنزلية الفريدة».