إعلاميون خليجيون وعرب يشيدون بتطور صناعة الترفيه في المملكة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_جدة

أشاد عدد من الإعلاميين العرب بالتطور الكبير والمتسارع الذي تشهده المملكة على جميع الأصعدة وتحديداً في قطاع السياحة والترفيه، مؤكدين أن المملكة أصبحت رائدة في صناعة الفعاليات ومثال يحتذى ويستفاد منه في منهجيتها الرائدة في قطاع الترفيه، وذلك بإقامة الفعاليات بجودة عالية وبمعايير عالمية تلبي جميع الرغبات.

ونوه الإعلاميين العرب خلال جولاتهم التعريفية على مناطق موسم جدة بإشراك الموسم للشباب والشابات السعوديين في جميع الأعمال وتقديمهم الخدمات للزوار، إضافة إلى إتاحة مساحة لمشاركة المواهب السعودية في الفعاليات كنافذة تسويقية لهم، مما يعزز نهوض السياحة والترفيه بالمملكة على أيدي أبنائها.

وقالت جنان الزيد- مذيعة بالقبس الكويتية-، مازالت السعودية تبهرنا بصناعتها للترفيه ونحن نتعلم منكم، وحقيقة نرى أن الشعب السعودي إذا وضع هدف أمامه فإنه يفعله بشكله الصحيح وبجودة عالية متجاوزاً في ذلك كل التحديات.

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وأردفت المذيعة الكويتية قائلة إن السعودية أصبحت وجهه سياحية محلية وعربية وعالمية، حيث استطاعت جمع جميع الفعاليات المختلفة بالعالم في مكان واحد وبجودة عالية، فكل موسم من مواسم السعودية يحمل مفاجآت مذهلة، مشيدة بالنجاح الكبير للمواسم السعودية التي يقوم عليها أبناء الوطن، ففي كل منطقة من مناطق الموسم كان أبناء الوطن هم من يعملون بها باستقبالهم وترحيبهم للزوار وهو ما يعزز نهوض المملكة بالترفية على أيدي أبناء الوطن.

بدوره أشار محمد العلوي- مذيع قناة الوصال العمانية-، إلى أن مواسم السعودية هي انعكاس ونموذج حقيقي لجدية المملكة في توجهها للاستثمار بالقطاع السياحي والترفيهي، فالتنوع الذي لمسناه في الفعاليات وتناسب الفعاليات لجميع الفئات العمرية، يؤكد أن المملكة تسير بتوجهه واضح فيما يخص صناعة الترفية والسياحة والاستثمار بها لاستقطاب السياح من داخل وخارج المملكة.

وقال العلوي عند انتقالنا من منطقة لأخرى من مناطق الفعاليات تزيدنا انبهار وذهول وذلك بحجم التنوع والتنظيم الذي يستهدف الزوار.

من جهته أكد حسين البدوي -صحيفة الوطن المصرية-، أن التطور الكبير والسريع الذي تشهده المملكة وتحديداً جدة، واضح وفارق، موضحاً أنه زار جدة قبل جائحة كورونا ولكن خلال هذه الزيارة لمس تطور كبير منذ الوصول للمطار، وقال:”أتوقع أن تحقق المملكة رؤية 2030 قبل حلولها، نظراً للتطور السريع الذي نلمسه”.

وأضاف أن جميع الفعاليات المحلية العالمية بمنطقة واحدة فعاليات تتناسب لجميع الفئات العمرية دليل على صناعة الترفيه بشكل مدروس، إضافة إلى التجهيزات الخاصة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن لتمكنهم من الاستمتاع بكل سهولة ويسر، وختم قائلاً:”نحن فخورين بكل ما تقدمة المملكة من إنجاز”.

وقال دانه العويسي – قناة القبس-، إلى أن المملكة تجمعنا بها قرب جغرافي وقرابة أهل، وكانت زياراتنا للمملكة محدودة بزيارة الأهل أو الأماكن المقدسة، ولكن الآن أصبحت وجهه سياحية ومطلب للسفر، وننظر لها في صناعتها للترفيه نظرة اعتزاز وفخر بما نشاهده من تطور ثقافي وفني على مختلف الأصعدة، مؤكدة أن الجميع يتعلم من المملكة في صناعة الترفية.

وكان برنامج جولة الإعلاميين الخليجيين والعرب لموسم جدة2022، قد اختتم اليوم بزيارتهم لعدد من مناطق الفعاليات، واستمرت جولتهم التعريفية لمدة خمس أيام، تمكنوا خلالها من زيارة مناطق موسم جدة 2022 ومشاركة التجارب والفعاليات المحلية والعالمية، وتجربة المطاعم المحلية والعالمية، وتأتي هذه الجولة ضمن الجولات التعريفية التي ينظمها موسم جدة، في إطار الشراكة بين موسم جدة والوسائل الإعلامية المحلية والعربية.