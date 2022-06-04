ما الفارق بين السمن الحيواني والنباتي وأيهما مفيد لصحة الإنسان؟

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – فريق التحرير:

كثير من الناس لا يستطيعون التفرقة بين السمن النباتي والحيواني وأيهما أكثر ضرراً على صحة الإنسان، حيث أن الإفراط في تناولها تؤدي إلى الإصابة بالكوليسترول الضار وبالتالي حدوث أزمات قلبية.

السمن النباتي

قال مدير إدارة الغذاء الصحي بهيئة الغذاء والدواء، فيصل بن سنيد، إن السمن النباتي أكثر خطورة وضررًا من الدهون المشبعة.

وأوضح أن السمن مصدره حيواني في الأساس، مشيرًا إلى أن ما يطلق عليه السمن النباتي، يتم إعداده من خلال هدرجة الزيت، بدرجة معينة تسمى هدرجة جزئية بحيث أن يصبح قوامه شبه صلب ويعمل عمل السمنة.

وشدد بن سنيد أن ذلك السمن النباتي يعد أكثر خطورة من الدهون المشبعة، لذلك قررت الهيئة منعه في المملكة منذ عام 2020.

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السمن الحيواني

السمن الحيواني أو السمن البلدي هو دهن صحي يكثر استخدامه في فن الطبخ (لاسيما في الحلويات) وتمتد استعمالاته إلى مجاليّ الصحة ومستحضرات التجميل.

كما أنه لا يحتوي على الكاسين واللاكتوز ما يجعله مناسباً للأشخاص الذين يعانون من حساسية على هاتين المادتين.

الغذاء والدواء

ونصحت هيئة الغذاء والدواء بعدم استهلاك كمية أكثر من احتياج الجسم الموصى بها من الدهون، على الرغم من كونها أحد المصادر الغنية بالطاقة.

وأضافت الهيئة أن الدهون هي أحد العناصر الغذائية الرئيسية التي يستخدمها جسم الإنسان للنمو والقيام بالوظائف الحيوية وبناء الخلايا العصبية، بجانب أنها مصدر غني بالطاقة.

وعددت الهيئة في إنفوجرافيك على حسابها بتويتر فوائد الدهون كمصدر للطاقة ودورها في المساعدة على امتصاص الفيتامينات الذائبة بالدهون مثل (A.D.K.E)، كما تعمل كوسادة لبعض الأعضاء في جسم الإنسان وتضفي نكهة وقوامًا للأطعمة، ومن أنواعها الدهون المشبعة، وغير المشبعة الأحادية والمتعددة والدهون المتحولة.

وأوضحت أن كثرة استهلاك الدهون يرتبط بارتفاع معدلات الأمراض المزمنة والتي تشكل وفياتها قرابة 73% من إجمالي الوفيات بالمملكة، وفق إحصائيات منظمة الصحة العالمية للعام 2018.

وحول الكميات الموصى بها، أكدت الهيئة أن منظمة الصحة العالمية تنصح بألا يتجاوز استهلاك الفرد من الدهون المشبعة 10% من مجموع السعرات الحرارية اليومية، وتمثل 30 غرامًا للرجل و20 للمرأة.