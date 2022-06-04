محمد بن مسعود - الدمام - نسر جارح يخطف ‘‘أرنب بري‘‘ بسرعة البرق وحينما أوشك على افتراسه كانت النهاية مفاجئة .. شاهد

نشر موقع “item fix” مقطع فيديو مثير بعنوان “قفزة الحياة” لنسر حاول اصطياد أرنب بري ضخم لكن الأخير فاجأه بحركة لم تكن في الحسبان. وأظهر الفيديو، الذي حظي بإعجاب كبير، النسر يقترب من الأرض للانقضاض على فريسته التي ظن أنها صيداً سهلاً، لكن الأرنب في غضون ثوانٍ قفز فوق النسر ليفر هارباً منه. لمشاهدة الفيديو اضغط هنــــا . تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً :

كانت هذه تفاصيل خبر نسر جارح يخطف ‘‘أرنب بري‘‘ بسرعة البرق وحينما أوشك على افتراسه كانت النهاية مفاجئة .. شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.