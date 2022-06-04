«دانوب هوم» تعقد لقاءها السنوي مع الشركاء التجاريين في البحرين

محمد بن مسعود - الدمام - استضافت مجموعة دانوب -المعروفة بأرقى حلول الحمامات والحلول المنزلية في الشرق الأوسط ، ووكيل العلامة التجارية الإيطالية «ميلانو» لقاء السنوي مع الشركاء التجاريين في البحرين ، في حفل امسية عقدت في 2 يونيو 2022 بفندق كراون بلازا بحضور أكثر من 200 تاجر.

وتعتبر علامة ميلانو بالتأكيد شبكة الوكلاء المتنامية باستمرار ركيزة أساسية لأعمالها. يتضح هذا من خلال المخطط الأول من نوعه الذي أطلقته العلامة التجارية ، والذي يهدف إلى اصطحاب أفضل تجارها أداءً في جميع أنحاء الشرق الأوسط ، إلى وجهات عطلات غريبة والاحتفال بإنجازاتهم من خلال قضاء بعض الوقت الممتع والاسترخاء بعيدًا عن العمل.

تم إطلاق مخطط العلامة التجارية في عام 2017 ، وقد كافأ بالفعل الوكلاء الملتزمين برحلة إلى سويسرا في العام الأول ، تليها رحلة بحرية إلى إيطاليا في عام 2018.

ومع ذلك ، في عام 2019 ، لعب الوباء دور المفسد والمرتقب للغاية والمخطط له الرحلة إلى لندن كان لا بد من وضعها على نار هادئة. بعد توقف دام 3 سنوات ، أعلنت العلامة التجارية التي تتخذ من دبي مقراً لها عن استئناف هذا المخطط ، حيث أصبحت جورجيا الخلابة وجهة العطلات هذه المرة.

في ما كان أمسية ساحرة ، مليئة بالترفيه من الدرجة الأولى التي تضمنت بعضًا من أفضل الأعمال من جميع أنحاء العالم ، لم يرغب التجار في تفويت العروض الخاصة ليوم واحد ، والتي كانت حصرية للحاضرين في الحدث. شاركت العلامة التجارية أيضًا رؤى إستراتيجية حول أعمالها ، وشاركت وجهات نظرها مع التجار حول الكيفية التي تتوقع أن يتشكل السوق بها في المستقبل ووصفت رؤيتها لتكون في طليعة.

وقال أنيس ساجان ، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الدانوب في اجتماع وكلاء العلامة التجارية»يسعدنا جدًا أن نتمكن من الجمع بين التجار في مكان واحد ، مما يسهل عليهم الاستفادة من تجارب بعضهم البعض «.

وقال «ميلانو كعلامة تجارية تشعر بسعادة بالغة لأنها شهدت معدل نمو سنوي مرتفع في سن المراهقة حتى وسط الوباء وأن البحرين تظل سوقًا مهمًا للعلامة التجارية في مرحلتها التالية من النمو . « وأضاف: «مع المحن والتحديات تأتي الفرص ونحن في مجموعة دانوب وخاصة فريق ميلانو انتزعناها بكلتا يدينا. في الوقت الذي أوقف فيه أقراننا الاستيراد ، لم نفعل ذلك وكان لدينا مخزون كافٍ لتلبية حتى أكثر المتطلبات صعوبة. شهدنا هذا العام أعمالًا أكثر من كل السنوات مجتمعة ، ويشكل تجارنا بالتأكيد جزءًا كبيرًا من هذا النمو «.

وفي ختام الحفل كرمت المجموعة التجار الذين سجلوا معدلات نمو عالية في عام 2021 وتم تقديم استرداد نقدي كبير في شكل سندات ائتمانية وتوزيع قسائم نقدية متعددة بقيمة 900 دينار بحريني لشراء الذهب من أحد صائغ المجوهرات المتميزين في البحرين.