الكلية التقنية للبنات بتبوك تعلن عن إطلاق برنامج “أساسيات الأمن السيبراني”

محمد بن مسعود - الدمام - اخبار الخليج – ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬حمد‭: ‬البحرين‭ ‬اتخذت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الإجراءات‭ ‬التشريعية‭ ‬التي‭ ‬تضمن‭ ‬حماية‭ ‬الأرض‭ ‬وصون‭ ‬الطبيعة

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