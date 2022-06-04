اخبار الخليج – بمشاركة‭ ‬250‭ ‬فناناً‭ ‬و600‭ ‬عمل‭ ‬إبداعي‭.. ‬محافظ‭ ‬العاصمة‭ ‬يفتتح‭ ‬المعرض‭ ‬التشكيلي‭ ‬‮«‬إشراقة‭ ‬المستقبل‮»‬‭ ‬الحادي‭ ‬عشر

محمد بن مسعود - الدمام - افتتح معالي الشيخ راشد بن عبدالرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة المعرض التشكيلي السنوي الحادي عشر لمحافظة العاصمة تحت عنوان “إشراقة المستقبل” في مجمع السيف بالعاصمة المنامة، والذي سيستمر لمدة أسبوع بمشاركة 250 فناناً من 17 جنسية مختلفة بالإضافة إلى مملكة البحرين، حيث تم عرض أكثر من 600 عمل فني وإبداعي، بحضور مجموعة من الفنانين والمهتمين.
وقال معاليه في تصريح على هامش حفل الافتتاح: “يسعدنا في محافظة العاصمة رعاية المعرض التشكيلي السنوي في نسخته الحادية عشرة، والذي أضحى موعداً رئيسياً وهاماً في رزنامة الفنانين لدوره في جمعهم ضمن ملتقى يعرض أجمل الأعمال الفنية التي يقدمها نخبة من الفنانين والموهوبين من داخل وخارج مملكة البحرين للجمهور المتذوق للفن الرفيع”.
وأضاف: “إن مواصلة محافظة العاصمة دعم ورعاية المعارض الفنية والفنانين البحرينيين، يأتي من منطلق حرصها على دعم الحراك الفني في المملكة، ولتحفيز الموهوبين والفنانين وتشجيعهم على الاستثمار في طاقاتهم في المجال الفني، إضافة لإتاحة الفرصة أمام الفنانين لتقديم أعمالهم التي تبرز المعالم التراثية والحضارية والثقافية في مملكة البحرين عبر لوحات وأعمال فنية مميزة تبين مدى التطور الذي وصلت إليه الفنون التشكيلية في مملكتنا الغالية”.
وأعرب معالي الشيخ راشد بن عبدالرحمن آل خليفة عن اعتزازه بمساهمة الفنانين في إبراز الابداع والفن عبر أعمالهم الفنية واللوحات التشكيلية التي تعكس انتاجهم الفني الراقي خلال المعرض الفني السنوي الحادي عشر بمحافظة العاصمة، متوجهاً بالشكر والتقدير إلى كل من ساهم في إنجاح هذا المعرض الفني، وإلى كافة الجهات الداعمة والراعية وجميع المساهمين في نجاح هذا الحدث.
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