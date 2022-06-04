اخبار الخليج – بمشاركة‭ ‬250‭ ‬فناناً‭ ‬و600‭ ‬عمل‭ ‬إبداعي‭.. ‬محافظ‭ ‬العاصمة‭ ‬يفتتح‭ ‬المعرض‭ ‬التشكيلي‭ ‬‮«‬إشراقة‭ ‬المستقبل‮»‬‭ ‬الحادي‭ ‬عشر

محمد بن مسعود - الدمام - افتتح‭ ‬معالي‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬محافظ‭ ‬محافظة‭ ‬العاصمة‭ ‬المعرض‭ ‬التشكيلي‭ ‬السنوي‭ ‬الحادي‭ ‬عشر‭ ‬لمحافظة‭ ‬العاصمة‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬“إشراقة‭ ‬المستقبل”‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬السيف‭ ‬بالعاصمة‭ ‬المنامة،‭ ‬والذي‭ ‬سيستمر‭ ‬لمدة‭ ‬أسبوع‭ ‬بمشاركة‭ ‬250‭ ‬فناناً‭ ‬من‭ ‬17‭ ‬جنسية‭ ‬مختلفة‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬عرض‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬600‭ ‬عمل‭ ‬فني‭ ‬وإبداعي،‭ ‬بحضور‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الفنانين‭ ‬والمهتمين‭.‬

وقال‭ ‬معاليه‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬حفل‭ ‬الافتتاح‭: ‬“يسعدنا‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬العاصمة‭ ‬رعاية‭ ‬المعرض‭ ‬التشكيلي‭ ‬السنوي‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬الحادية‭ ‬عشرة،‭ ‬والذي‭ ‬أضحى‭ ‬موعداً‭ ‬رئيسياً‭ ‬وهاماً‭ ‬في‭ ‬رزنامة‭ ‬الفنانين‭ ‬لدوره‭ ‬في‭ ‬جمعهم‭ ‬ضمن‭ ‬ملتقى‭ ‬يعرض‭ ‬أجمل‭ ‬الأعمال‭ ‬الفنية‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬الفنانين‭ ‬والموهوبين‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬وخارج‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للجمهور‭ ‬المتذوق‭ ‬للفن‭ ‬الرفيع”‭.‬

وأضاف‭: ‬“إن‭ ‬مواصلة‭ ‬محافظة‭ ‬العاصمة‭ ‬دعم‭ ‬ورعاية‭ ‬المعارض‭ ‬الفنية‭ ‬والفنانين‭ ‬البحرينيين،‭ ‬يأتي‭ ‬من‭ ‬منطلق‭ ‬حرصها‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬الحراك‭ ‬الفني‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬ولتحفيز‭ ‬الموهوبين‭ ‬والفنانين‭ ‬وتشجيعهم‭ ‬على‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬طاقاتهم‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الفني،‭ ‬إضافة‭ ‬لإتاحة‭ ‬الفرصة‭ ‬أمام‭ ‬الفنانين‭ ‬لتقديم‭ ‬أعمالهم‭ ‬التي‭ ‬تبرز‭ ‬المعالم‭ ‬التراثية‭ ‬والحضارية‭ ‬والثقافية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬عبر‭ ‬لوحات‭ ‬وأعمال‭ ‬فنية‭ ‬مميزة‭ ‬تبين‭ ‬مدى‭ ‬التطور‭ ‬الذي‭ ‬وصلت‭ ‬إليه‭ ‬الفنون‭ ‬التشكيلية‭ ‬في‭ ‬مملكتنا‭ ‬الغالية”‭.‬

وأعرب‭ ‬معالي‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عن‭ ‬اعتزازه‭ ‬بمساهمة‭ ‬الفنانين‭ ‬في‭ ‬إبراز‭ ‬الابداع‭ ‬والفن‭ ‬عبر‭ ‬أعمالهم‭ ‬الفنية‭ ‬واللوحات‭ ‬التشكيلية‭ ‬التي‭ ‬تعكس‭ ‬انتاجهم‭ ‬الفني‭ ‬الراقي‭ ‬خلال‭ ‬المعرض‭ ‬الفني‭ ‬السنوي‭ ‬الحادي‭ ‬عشر‭ ‬بمحافظة‭ ‬العاصمة،‭ ‬متوجهاً‭ ‬بالشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬إلى‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬إنجاح‭ ‬هذا‭ ‬المعرض‭ ‬الفني،‭ ‬وإلى‭ ‬كافة‭ ‬الجهات‭ ‬الداعمة‭ ‬والراعية‭ ‬وجميع‭ ‬المساهمين‭ ‬في‭ ‬نجاح‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭.‬