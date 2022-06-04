اخبار الخليج – ناصر بن حمد يصطاد الأسماك في نزهة بحرية

محمد بن مسعود - الدمام - نشر سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على حسابه الشخصي بمنصة «انستغرام» صورًا بنزهة بحرية لصيد الأسماك. وعرف عن سموه ولعه وشغفه بالبحر، وأكد في وقت سابق أثناء انطلاق بطولة الحداق بأنها واحدة من الموروثات الشعبية التي يمتاز بها أهل مملكة البحرين منذ القدم، والتي ارتبطت بالناحية التجارية وساهمت في رفع مستوى دخل الفرد الممارس لها والذي انعكس بدوره على ارتفاع الدخل الوطني.

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