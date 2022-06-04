اخبار الخليج – ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬حمد‭: ‬البحرين‭ ‬اتخذت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الإجراءات‭ ‬التشريعية‭ ‬التي‭ ‬تضمن‭ ‬حماية‭ ‬الأرض‭ ‬وصون‭ ‬الطبيعة

محمد بن مسعود - الدمام - أكد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الممثل‭ ‬الشخصي‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للبيئة‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مستمرة‭ ‬في‭ ‬تبني‭ ‬المبادرات‭ ‬والمشاريع‭ ‬والاتفاقيات‭ ‬التي‭ ‬تحافظ‭ ‬على‭ ‬البيئة‭ ‬والحياة‭ ‬الطبيعية‭ ‬والفطرية‭ ‬التي‭ ‬تحمي‭ ‬حياة‭ ‬الإنسان‭ ‬وتحقق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬وتعزز‭ ‬كافة‭ ‬الجهود‭ ‬الوطنية‭ ‬وتساند‭ ‬الجهود‭ ‬العالمية‭ ‬المبذولة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭. ‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬بمناسبة‭ ‬اليوم‭ ‬العالمي‭ ‬للبيئة‭ ‬الذي‭ ‬يصادف‭ ‬5‭ ‬من‭ ‬يونيو‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عام‭ ‬ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬“لا‭ ‬نملك‭ ‬سوى‭ ‬أرض‭ ‬واحدة”‭. ‬

وأكد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أن‭ ‬القضايا‭ ‬البيئية‭ ‬تحظى‭ ‬باهتمام‭ ‬ودعم‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬الوالد‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬منطلق‭ ‬الرؤى‭ ‬الثاقبة‭ ‬والاستراتيجية‭ ‬المستقبلية‭ ‬لجلالته‭ ‬حفظه‭ ‬الله،‭ ‬ويتجسد‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬إصدار‭ ‬توجيهات‭ ‬جلالته‭ ‬السامية‭ ‬والتي‭ ‬آخرها‭ ‬مصادقة‭ ‬جلالته‭ ‬على‭ ‬قانون‭ ‬رقم‭ (‬7‭) ‬لسنة‭ ‬2022‭ ‬والذي‭ ‬يعد‭ ‬إيذانا‭ ‬ببدء‭ ‬مرحلة‭ ‬عمل‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حماية‭ ‬البيئة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬ويواكب‭ ‬المستجدات‭ ‬والتطورات‭ ‬في‭ ‬القضايا‭ ‬البيئية‭ ‬محلياً‭ ‬واقليمياً‭ ‬ودولياً،‭ ‬ويتماشى‭ ‬مع‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬التي‭ ‬وقعت‭ ‬عليها‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬كافة‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬بالبيئة‭ ‬والمناخ‭ ‬والتنوع‭ ‬البيولوجي،‭ ‬ليكون‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬نبراسا‭ ‬تسير‭ ‬عليه‭ ‬المملكة‭ ‬نحو‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬والنجاح‭. ‬

ونوه‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬إلى‭ ‬جهود‭ ‬الحكومة‭ ‬الموقرة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬وبمتابعته‭ ‬الحثيثة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الدعم‭ ‬المباشر‭ ‬من‭ ‬سموه‭ ‬لتوحيد‭ ‬الجهود‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬البيئة‭ ‬والمناخ‭ ‬وتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬والتي‭ ‬بفضلها‭ ‬باتت‭ ‬ركناً‭ ‬أساسياً‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المشاريع‭ ‬والبرامج‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬عمل‭ ‬الحكومة،‭ ‬وتحديد‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الأهداف‭ ‬التي‭ ‬التزمت‭ ‬بها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬المناخية‭ ‬و‭ ‬البيئية‭ ‬التي‭ ‬وقعتها‭ ‬مع‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المنظمات‭ ‬والأطراف‭ ‬الدولية‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬البيئة‭ ‬والمناخ،‭ ‬وكرست‭ ‬جهودها‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيقها،‭ ‬وبهذا‭ ‬حظيت‭ ‬المملكة‭ ‬بسمعة‭ ‬طيبة‭ ‬وحضور‭ ‬متميز‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مشاركتها‭ ‬و‭ ‬ترؤسها‭ ‬للعديد‭ ‬من‭ ‬المناصب‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬المؤتمرات‭ ‬والمحافل‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭. ‬

وأكد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أن‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬متمثلة‭ ‬بالمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للبيئة‭ ‬وبمساهمة‭ ‬وتعاون‭ ‬الشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬والمصانع‭ ‬المحلية‭ ‬تسعى‭ ‬لتحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬وضع‭ ‬الخطط‭ ‬الطموحة‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬الخفض‭ ‬في‭ ‬الانبعاثات‭ ‬بنسبة‭ ‬30‭ % ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2035،‭ ‬وزيادة‭ ‬مساحة‭ ‬اشجار‭ ‬القرم‭ ‬أربع‭ ‬مرات‭ ‬مقارنة‭ ‬بالمساحة‭ ‬الحالية،‭ ‬ومضاعفة‭ ‬أعداد‭ ‬التشجير‭ ‬والمسطحات‭ ‬الخضراء،‭ ‬ومضاعفة‭ ‬أهداف‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة‭ ‬واستهداف‭ ‬الحياد‭ ‬الصفري‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2060‭ ‬،‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬خفض‭ ‬انبعاثات‭ ‬غاز‭ ‬الميثان،‭ ‬موضحاً‭ ‬سموه‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الأهداف‭ ‬ستعمل‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬الجهود‭ ‬الهادفة‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬التربة‭ ‬التي‭ ‬يدور‭ ‬حولها‭ ‬شعار‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬أن‭ ‬البيئة‭ ‬البرية‭ ‬والبحرية‭ ‬والجوية‭ ‬تجمعها‭ ‬روابط‭ ‬فيزيائية،‭ ‬وعلاقات‭ ‬طردية،‭ ‬يؤثر‭ ‬بعضها‭ ‬في‭ ‬بعض،‭ ‬فكلما‭ ‬تحسن‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬بيئتنا‭ ‬أثر‭ ‬إيجابا‭ ‬على‭ ‬باقي‭ ‬مكونات‭ ‬البيئة‭ ‬عموماً‭. ‬

‭ ‬وأوضح‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أن‭ ‬المملكة‭ ‬اتخذت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الإجراءات‭ ‬التشريعية‭ ‬التي‭ ‬تضمن‭ ‬حماية‭ ‬الأرض،‭ ‬حيث‭ ‬صادق‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه‭ ‬على‭ ‬قانون‭ ‬رقم‭ (‬5‭) ‬لسنة‭ ‬2021‭ ‬بشأن‭ ‬تنظيم‭ ‬ومراقبة‭ ‬التجارة‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬الأنواع‭ ‬المهددة‭ ‬بالانقراض‭ ‬من‭ ‬مجموعات‭ ‬الحيوانات‭ ‬والنباتات،‭ ‬وعلى‭ ‬قانون‭ ‬رقم‭ (‬30‭) ‬لسنة‭ ‬2021‭ ‬بالموافقة‭ ‬على‭ ‬انضمام‭ ‬البحرين‭ ‬إلى‭ ‬معاهدة‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬الأنواع‭ ‬المهاجرة‭ ‬من‭ ‬الحيوانات‭ ‬الفطرية،‭ ‬حيث‭ ‬شدد‭ ‬قانون‭ ‬البيئة‭ ‬الجديد‭ ‬الذي‭ ‬صدر‭ ‬مؤخراً‭ ‬على‭ ‬حظر‭ ‬القيام‭ ‬بكل‭ ‬ما‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬الإضرار‭ ‬بمكونات‭ ‬المحميات‭ ‬الطبيعية‭ ‬والمناطق‭ ‬ذات‭ ‬الحساسية‭ ‬البيئية،‭ ‬وعدم‭ ‬المساس‭ ‬بقيمتها‭ ‬الجمالية‭ ‬أو‭ ‬الإخلال‭ ‬بالتوازن‭ ‬الطبيعي‭ ‬بين‭ ‬عناصر‭ ‬التنوع‭ ‬الحيوي‭. ‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أشاد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بما‭ ‬يتمتع‭ ‬به‭ ‬المواطنون‭ ‬والمقيمون‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬سمات‭ ‬حضرية‭ ‬تعكس‭ ‬مستوى‭ ‬الثقافة‭ ‬والوعي‭ ‬الكبيرين‭ ‬بالتحديات‭ ‬البيئية،‭ ‬وأهمية‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬مكونات‭ ‬المجتمع‭ ‬المختلفة‭ ‬لضمان‭ ‬الأمن‭ ‬البيئي‭ ‬والمناخي‭ ‬للأجيال‭ ‬القادمة،‭ ‬داعياً‭ ‬سموه‭ ‬القطاعات‭ ‬ومؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬والأهلي‭ ‬والمواطنين‭ ‬كافة‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التعاون‭ ‬وتقاسم‭ ‬الشراكة‭ ‬والمسؤولية‭ ‬المجتمعية‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬دعم‭ ‬المبادرات‭ ‬والبرامج‭ ‬والأنشطة‭ ‬البيئية‭ ‬والمناخية‭ ‬التي‭ ‬ينفذها‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للبيئة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬مستقبل‭ ‬أفضل‭. ‬