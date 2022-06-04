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إتاحة فرص العمل في موسم الحج عبر أجير
عملت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبالتعاون مع إمارة منطقة مكة المكرمة، على تمكين الراغبين بالعمل في موسم الحج داخل...
الداخلية تطلق مبادرة طريق مكة في 5 دول
أطلقت وزارة الداخلية مبادرة "طريق مكة"، ضمن مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030، وذلك في (5) دول، شملت باكستان...
فتح التسجيل للحجاج من داخل المملكة
أعلنت وزارة الحج والعمرة فتح باب التسجيل للحجاج من داخل المملكة من المواطنين والمقيمين في المملكة بموجب إقامة نظامية، والراغبين في...
كانت هذه تفاصيل خبر وصول أولى طلائع الحجاج إلى المدينة المنورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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