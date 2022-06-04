إتاحة فرص العمل في موسم الحج عبر أجير عملت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبالتعاون مع إمارة منطقة مكة المكرمة، على تمكين الراغبين بالعمل في موسم الحج داخل... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 05 ذو القعدة 1443 هـ 05 ذو القعدة 1443 هـ

الداخلية تطلق مبادرة طريق مكة في 5 دول أطلقت وزارة الداخلية مبادرة "طريق مكة"، ضمن مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030، وذلك في (5) دول، شملت باكستان... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 05 ذو القعدة 1443 هـ 05 ذو القعدة 1443 هـ

فتح التسجيل للحجاج من داخل المملكة أعلنت وزارة الحج والعمرة فتح باب التسجيل للحجاج من داخل المملكة من المواطنين والمقيمين في المملكة بموجب إقامة نظامية، والراغبين في... ‏مكة المكرمة: دوت الخليج ‏مكة المكرمة: دوت الخليج 04 ذو القعدة 1443 هـ 04 ذو القعدة 1443 هـ

كانت هذه تفاصيل خبر وصول أولى طلائع الحجاج إلى المدينة المنورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.