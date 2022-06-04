«الموارد البشرية» تتيح فرصة العمل في موسم الحج عبر «أجير»

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وبالتعاون مع إمارة منطقة مكة المكرمة، عن تمكين الراغبين بالعمل في موسم الحج داخل المشاعر المقدسة من السعوديين والمقيمين من استخراج تصريح عمل (أجير الحج) عبر منصة (أجير) .

وأوضحت وزارة الموارد البشرية، أنها تتيح من خلال هذه الخدمة التصريح للمنشآت العاملة في موسم الحج، إمكانية إصدار تصاريح للعاملين لديها في المشاعر المقدسة، وتوظيف السعوديين والوافدين بشكل مؤقت لتغطية احتياجها من القوى العاملة خلال الموسم.

وأضافت أن «سوق العمل الافتراضي» التابع للمنصة يتيح للمنشآت -المصرح لها بالعمل في موسم الحج- عرض فرص العمل الشاغرة لديها خلال موسم عبر منصة إلكترونية، كما تمكن المنصة الباحث عن العمل من استعراض تلك الفرص، والتقدم إلى فرص العمل المناسبة له.

يذكر أن (أجير) يسعى إلى تعزيز المرونة والحركية فيما يتعلق بالقوى العاملة في السوق السعودي، وذلك لتغطية احتياج المنشآت ورفع إنتاجية وفاعلية الأيدي العاملة في السوق، وتقديم حلول مرنة لأصحاب الأعمال، ونقل المعرفة داخل سوق العمل السعودي، إلى جانب تقليل الاعتماد على الاستقدام الخارجي.

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ويمكن للمنشآت والأفراد الاستفادة من خدمة «أجير الحج» إلكترونياً بشكل ميسر، عبر الرابط التالي اضغط هنا .

وأضافت وزارة الموارد البشرية، أن ذلك يأتي ضمن جهود الوزارة في تنظيم العمل خلال موسم الحج والتسهيل على المنشآت والعاملين المشاركين فيه، والذي من شأنه أن يرتقي بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتحسين تجربتهم خلال الموسم المبارك.