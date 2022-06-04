تعزيز التعاون بين مصر وقطر لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية

محمد بن مسعود - الدمام - عقد وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، لقاء ثنائياً مع نظيره القطري على بن أحمد الكواري، على هامش مشاركتهما في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة بشرم الشيخ، تحت شعار «بدء التعافي من الجائحة: الصمود والاستدامة» والمقرر انتهاء أعماله اليوم (السبت)، وشددا على التقدم الملموس في مسار العلاقات، على نحو يخدم أهداف ومصالح الدولتين والشعبين.

واتفق الجانبان على ضرورة تعزيز التعاون الثنائي؛ لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة ذات التبعات الصعبة على كل دول العالم، من أجل تخفيف حدتها على المواطنين، وسبل تطوير التنسيق الثنائي، وتعميق التشاور حول السياسات المالية، وآليات التوصل لاتفاق لمنع الازدواج الضريبي بين البلدين؛ تشجيعاً للاستثمار المشترك.

وأكد وزير المالية المصري، حرص بلاده على تطوير العلاقات الثنائية مع الجانب القطري، خصوصاً في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، مع التركيز على كل القطاعات التنموية والتكنولوجية، لتحقيق الاستغلال الأمثل لجميع الفرص المتاحة للتعاون بين البلدين.

وفى سياق متصل، قام وزير المالية القطري، بتفقد جناح «معرض تراثنا للحرف والمشغولات اليدوية»، وأبدى إعجابه بجودة المنتجات المعروضة وتنوعها، وإتقان أصحاب المشروعات في تنفيذها وتطويرها لتتفق مع الأذواق الحديثة، مشيراً إلى أهمية تعزيز أطر التعاون المشترك بين البلدين في مجال تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.