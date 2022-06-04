«الحج» تكشف عن خطأ في التقديم يقلل فرص تأهل حجاج الداخل بالقرعة

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت وزارة الحج والعمرة، عن خطأ يرتكبه البعض عن التقديم في حج القرعة بالداخل يقلل فرص اختيارهم.
وقالت “الحج” إنه كلما زاد عدد الأفراد المسجلين في الطلب الواحد من حجاج الداخل قلت نسبة واحتمالية التأهل في القرعة لاختيار المرشحين.
وأوضحت الوزارة في الدليل الإرشادي لشروط وآلية تسجيل الحجاج من داخل المملكة لحج هذا العام 1443هـ أن:
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– الباقة الاختيارية هي الباقة التي يتم اختيارها في حال انتهاء مقاعد الباقات المفضلة وفق السعر الذي اختاره الراغب في الحج أثناء التسجيل.
– في حال سجل مجموعة أفراد في طلب واحد فإن النظام يتعامل مع المجموعة كاملة كطلب واحد.
– إذا لم يستوفِ أحد الأفراد الشروط يتم إلغاء الطلب بأكمله.
– في حالة لم يستكمل أي من المسجلين للبيانات المطلوبة يتم إشعاره بذلك لاستكمال التسجيل.
– شرط من لم يسبق له الحج يتم التحقق منه حسب بيانات مركز معلومات الحج والعمرة.
– سداد الفاتورة خلال 48 ساعة ولا تحسب أيام العطل والإجازات ضمن المهلة المتاحة للسداد وفي حال لم يتم السداد خلال المهلة المحددة يتم إلغاء الحجز.
– بعد الترشيح ووصول الرسالة النصية للمتقدم وإتمام الدفع فإنه إذا تم إلغاء تصريح الحج دون إلغاء الحجز فلن تسترد أي مبالغ مالية، وذلك حسب سياسة الإلغاء.
– أي تأخير في إلغاء الحجز له عواقب مالية، وذلك من خلال تطبيق سياسة الإلغاء المتضمنة أن أي تأخير عن كل يوم يترتب عليه خصم نسبة من قيمة الحجز حسب الجدول التفصيلي.
– يتم طلب الاسترداد المالي من خلال تقديم طلب استرجاع مبلغ واختيار البنك وإدخال الآيبان البنكي ومن ثم تتم مراجعة الطلب وتنفيذه خلال 7 أيام عمل.
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