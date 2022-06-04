محمد بن مسعود - الدمام - المناطق- وكالات
توفي قبل قليل المستشار أشرف محمد علي، قاضي محاكمة سفاح الإسماعيلية، ورئيس الدائرة الأولى جنايات بورسعيد، بعد نقله للمستشفى إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجأة داخل استراحة المحكمة.
وأكد مصدر بمحكمة بورسعيد لـ القاهرة 24، أن القاضي كان موجودًا في الاستراحة، وتعرض لأزمة صحية مفاجأة، وجرى نقله للمستشفى، وحاولت الأطقم الطبية بالمستشفى إنقاذ حياته إلا أنه توفي بعد دقائق من وصوله.
يذكر أن المستشار أشرف محمد علي حسين، هو القاضي الذي حكم في قضية سفاح الإسماعيلية بالإعدام شنقًا.
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر مصر .. وفاة قاضٍ قبل صعوده المنصة إثر تعرضة لأزمة صحية مفاجئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.