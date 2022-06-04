مصر .. وفاة قاضٍ قبل صعوده المنصة إثر تعرضة لأزمة صحية مفاجئة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق- وكالات

توفي قبل قليل المستشار أشرف محمد علي، قاضي محاكمة سفاح الإسماعيلية، ورئيس الدائرة الأولى جنايات بورسعيد، بعد نقله للمستشفى إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجأة داخل استراحة المحكمة.

وأكد مصدر بمحكمة بورسعيد لـ القاهرة 24، أن القاضي كان موجودًا في الاستراحة، وتعرض لأزمة صحية مفاجأة، وجرى نقله للمستشفى، وحاولت الأطقم الطبية بالمستشفى إنقاذ حياته إلا أنه توفي بعد دقائق من وصوله.

يذكر أن المستشار أشرف محمد علي حسين، هو القاضي الذي حكم في قضية سفاح الإسماعيلية بالإعدام شنقًا.