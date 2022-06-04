يتناول طن من الطعام يومياً.. رصد حوت ضخم رفقة صغيره بالبحر الأحمر

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق- فريق التحرير:

كشف المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، عن ‏رصد حوت برايد ( Bryde’s whale ) مع صغيرها خلال رحلة استكشاف البحر الأحمر، وهو حوت باليني وليس حوتًا مسنناً.

وأوضح المركز، أنه يستخدم صفائح البالين المصفوفة على الفك العلوي بدلاً من الأسنان في تصفية العوالق والأسماك الصغيرة، ويحتاج إلى تناول حوالي طن من الطعام يوميًا.