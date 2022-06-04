روسيا البيضاء تقدم اقتراحًا لحل أزمة تصدير الحبوب الأوكرانية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات قدمت روسيا البيضاء، اقتراحًا للمساهمة في دعم جهود الأمم المتحدة لحل أزمة تصدير الحبوب الأوكرانية. وقال رئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو، الجمعة: إن “مينسك” مستعدة للسماح بنقل الحبوب الأوكرانية إلى موانئ بحر البلطيق. ولا تتمكن أوكرانيا، الدولة الرئيسية المصدّرة للحبوب، من استخدام موانئها على البحر الأسود لنقل منتجاتها منذ انطلاق العمليات العسكرية الروسية على أراضيها في 24 فبراير الماضي. وتبحث الأمم المتحدة نقلَ الصادرات من أوكرانيا عبر روسيا البيضاء، كأحد البدائل؛ لزيادة إمدادات الحبوب للدول خشية حدوث أزمة غذاء عالمية. ومن بين البدائل الأخرى، إنهاء إغلاق موانئ أوكرانيا على البحر الأسود وفقًا لـ”رويترز”. أخبار قد تهمك وأضاف “لوكاشينكو”، خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن روسيا البيضاء مستعدة لتخصيص الطاقة المطلوبة في سككها الحديدية لصادرات الحبوب الأوكرانية. وأوضح أنه اقترح إجراء محادثات بين روسيا البيضاء وأوكرانيا والدول المستعدة لفتح موانئها؛ لتحقيق هدف الأمم المتحدة بهذا الخصوص.

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