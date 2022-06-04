للرجال والنساء ولمختلف التخصصات.. الهيئة السعودية للفضاء تفتح باب التدريب المجاني

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق- فريق التحرير: تعلن الهيئة السعودية للفضاء عن فتح باب التسجيل في برنامج (مدار) الذي يحتوي على عدة مسارات ودورات تدريبية مجانية تهدف إلى رفع مستوى التوعية والتعليم بقطاع الفضاء لعدد (1000) متدرباً سعودياً (رجال ونساء) من مختلف التخصصات التعليمية. مسارات البرنامج: أخبار قد تهمك – مدار الفضاء المتخصص يتكون هذا المسار من مسارين فرعيين (الأقمار الصناعية) ومسار (الفضاء العام) وسيتم تقديمهما على مدار خمسة أسابيع لكل منهما. – مدار المعرفة يتكون من دورات تدريبية قصيرة وتستمر لمدة خمسة أيام لكل دورة. – مدار ألفا مخصص لتدريب المدربين وتصل مدته إلى اسبوعين.. الفئات المستهدفة: – حديثي التخرج – المهتمين بقطاع الفضاء – العاملين بقطاع الفضاء عن البرنامج: تأتي هذه المبادرة في ظل اهتمام الهيئة السعودية للفضاء في تطوير الكوادر البشرية وتنمية القدرات والمهارات الوطنية في قطاع الفضاء، وتأهيل المهتمين في المجال بالخبرة والمعرفة الكافية وتمكين العاملين فيه بما يساعد في الارتقاء بقطاع الفضاء في المملكة العربية السعودية. طريقة التسجيل: يبدأ التسجيل قريباً عبر موقع الهيئة السعودية للفضاء على الرابط: https://bit.ly/3NjVw3O تفاصيل أكثر: https://www.wadhefa.com/job_a/13447.png

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