محمد بن مسعود - الدمام - وسائل الإعلام اليمنية والاذاعات المحلية والمجتمعية تنفذ يوم توعوي عن حملة التحصين ضد مرض الحصبة

تنفذ وسائل الإعلام اليمنية و الإذاعات الحكومية والمجتمعية في عموم البلاد يومي الاحد والاثنين الخامس والسادس من شهر يونيو يومين.توعوين عبر أثيرها للتوعية بأهمية المشاركة في حملة التحصين ضد مرض الحصبة

وأفادت الاستاذة ابتسام عسيري أمين عام البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل أن الحملة تأتي في إطار التوعية والتثقيف بمخاطر مرض الحصبة بعد تسجيل عدد من الحالات في محافظات مختلفة في البلاد مضيفة أن اللقاحات الخاصة بمرض الحصبة آمنة ومجربة ولاصحة لأي شائعات تحاول التقليل من كفاءة هذه اللقاحات

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ودعت عسيري كافة وسائل الإعلام وفي مقدمتها الإذاعات الحكومية والمجتمعية إلى تحمل مسئولياتها وتكثيف الفلاشات التوعوية والبرامج التثقيفية للتوعية ضد هذا المرض الخطير والقاتل موضحة أن البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للإعلام والتثقيف الصحي والسكاني ووزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية واليونيسف منظمة الطفولة مستمرون في تنفيذ العديد من البرامج التوعوية الهادفة تعزيز إنقاذ الحياة وبث الثقافة الصحية في أوساط المواطنين ومواجهة ومكافحة الشائعات بما يهدف إلى توسيع دائرة المستهدفين في كافة الحملات

