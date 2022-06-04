اخبار الخليج – سفير مملكة البحرين في براغ يلتقي نائب وزير الخارجية التشيكي

محمد بن مسعود - الدمام - اجتمع سعادة السيد عبدالله عبداللطيف عبدالله سفير مملكة البحرين لدى جمهورية التشيك الصديقة المقيم في برلين، مع سعادة السيد مارتن تلابا نائب وزير الخارجية التشيكي، في مقر الوزارة ببراغ، على هامش منتدى الاستثمار الخليجي التشيكي، بحضور السيد بيتر هاليدي مدير إدارة الشرق الأوسط والسيد ماريك سفوبودا مدير الشؤون الاقتصادية بوزارة الخارجية التشيكية، والسيد رائد فخري المدير الإداري لشركة ممتلكات البحرين القابضة (ممتلكات).

وتم خلال الاجتماع، استعراض سبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والثقافية، وآفاق التعاون على الصعيد الأوروبي مع تولي براغ الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي مطلع يوليو المقبل، هذا إلى جانب مناقشة العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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