بلدية غرب الدمام تتلف مواد غذائية لتأثرها بحريق في مطعم

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_ المنطقة الشرقية

أتلفت بلدية غرب الدمام 104 كلجم مواد غذائية مختلفة، وذلك من مطعم نشب فيه حريق، أمس، حيث تلقت إدارة الطوارئ بالبلدية بلاغ عبر مركز البلاغات 940 في أمانة المنطقة الشرقية، يفيد بوجود حريق في مطعم، وتم على الفور التنسيق مع الفرق الرقابية الميدانية في إدارة صحة البيئة للتوجه على الموقع، وبالمشاركة مع إدارة الدفاع المدني الذي باشر الحادثة وأخمد الحريق، حيث تم الكشف على المنشأة، واتضح نشوب الحريق في المداخن الخارجية للمطعم والتي أدت الى تصاعد الأدخنة.

وأوضح رئيس بلدية ‏غرب الدمام المهندس فايز بن سرحان الشمري بأنه تم الاشراف والحرص على اتلاف جميع المواد الغذائية، والتي تقدر ب 104 كيلوجرام.

وأكد المهندس الشمري إن البلدية قامت بإنذار المطعم بعدم مزاولة النشاط إلا بعد نظافة الموقع بالكامل وإخطار البلدية للكشف والزيارة للتأكد من ذلك.

ونوه م فايز الشمري بأن البلدية تسعى للارتقاء بجميع ما يقدم للمستفيدين وخصوصا المواد الغذائية.

داعيا الجميع الحرص على الابلاغ عن أي مخالفات تتعلق بسلامة الأغذية عبر قنوات أمانه المنطقة الشرقية الرسمية.