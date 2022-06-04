البورصة المصرية تخسر 1.5 مليار جنيه في أسبوع

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
خسرت البورصة المصرية 1.5 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهي ليصل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة 659.7 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 1.4%.
وتراجع مؤشر السوق الرئيس /إيجي إكس 30/ بنسبة 1.89% مسجلاً 10007.51 نقاط، كما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي إكس 70/ بما نسبته 0.6% ليصل إلى 1735.91 نقطة، وشملت الانخفاضات مؤشر “إيجي إكس 100/ الأوسع نطاقاً الذي خسر 0.72% من قيمته، ليغلق عند مستوى 2608.67 نقاط.
وسجلت تعاملات المصريين نسبة 54.9% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، فيما استحوذ الأجانب على نسبة 37.5%، والعرب على 7.6%، خلال جلسات الأسبوع المنتهي.
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