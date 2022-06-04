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عاجل: المساحة الجيولوجية لليوم: المملكة لم تتأثر بزلزال الكويت

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الدمام - شريف احمد - كشف المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية طارق أبا الخيل لـ"اليوم" بأن محطات الشبكة الوطنية بمركز المخاطر الجيولوجية في هيئة المساحة الجيولوجية السعودية رصدت صباح اليوم هزة أرضية في الكويت بقوة ٤.٩٨ على مقياس ريختر وعمق حوالي ٧ كيلو متر وتبعد ٧٠ كيلو شمال غرب مدينة الخفجي

وأكد بانه لم يتم رصد أي هزة أرضية في المنطقة الشرقية ولله الحمد وأن المنطقة آمنه

وبين بأن مركز المخاطر في الهيئة يتابع على مدار الساعة جميع المناطق عبر ٣٠٠ محطة رصد منتشرة في المملكة .

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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