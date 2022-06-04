شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تستضيف الدورة الـ 32 لدول أعضاء هيئة مكافحة الجراد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستضيف المملكة يوم غد الأحد في محافظة جدة فعاليات الدورة الثانية والثلاثون والاجتماع السادس والثلاثون للجنة التنفيذية لدول أعضاء هيئة مكافحة الجراد في المنطقة الوسطى التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو).

ويناقش الاجتماع في دورته الحالية التي تستمر فعالياته على مدى 5 أيام عددًا من الموضوعات الحيوية، من أبرزها تفشي الجراد الصحراوي خلال الفترة (2019–2021)، وسبل تعزيز قدرات الدول لمواجهة تطورات الجراد والدروس المستفادة، وتحسين وتطوير عمليات المكافحة، والتغير المناخي ودوره في زيادة وتيرة تفشي الجراد الصحراوي، والتقنيات الجديدة المزمع إدخالها في عمليات مكافحة الجراد، بالإضافة إلى خطة عمل الهيئة خلال الفترة المقبلة من (2022-2025م).

وأوضح مدير عام مركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة المهندس محمد الشمراني أنه سيجري خلال الدورة انتخاب رئيس ونائب رئيس الهيئة للدورة المقبلة، ومناقشة استجابة الدول الأعضاء لتفشي الجراد الصحراوي، والتغيرات المناخية، وتفشيات الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى، ومدى تكيف أدوات الوقاية مع التغيرات المناخية.

وأضاف المهندس الشمراني أن فعاليات الدورة الحالية ستشهد عدة موضوعات هامة منها أهمية ومدى فعالية واستدامة العمليات لوحدات مكافحة الجراد الوطنية، ومناقشة التقنيات الحديثة في عمليات المسح ومكافحة الجراد الصحراوي، ومراجعة التقارير والإنذارات المبكرة في تحسين الاستجابة لأزمات الجراد الصحراوي.

إلى ذلك، تشارك في الدورة الحالية للجنة التنفيذية لهيئة مكافحة الجراد الصحراوي بالمنطقة الوسطى (16) دولة، هي: السعودية، الإمارات، البحرين، قطر، عمان، الكويت، اليمن، سوريا، لبنان، الأردن، العراق، مصر، السودان، اثيوبيا، جيبوتي، إريتريا، ويحدد أعضائها في ختامها موعد ومقر الدورة (33) القادمة لهيئة مكافحة الجراد بالمنطقة الوسطى بمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو).

كما يشارك في الاجتماع بالإضافة الدول الأعضاء ، العديد من الهيئات والمنظمات الدوليه المعنية بالحدث ، وسيشهد الدعوة لاجتماع رفيع المستوى يعقد لاحقًا، ويتسنى من خلال لصانعي القرارات استعراض ‏الاستراتيجية والبرنامج المعتمد للإدارة الفعالة لمكافحة الجراد الصحراوي إلى جانب الإعراب عن الإرادة السياسية المطلوبة لتنفيذ البرامج وقطع الالتزامات ‏والعهود اللازمة نيابة عن حكوماتهم.