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مطار المدينة يستقبل أولى طلائع الحجاج الإندونيسيين

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الدمام - شريف احمد - • وصول أولى طلائع الحجاج من إندونيسيا إلى مطار المدينة المنورة

وصل إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة, اليوم السبت، أولى طلائع الحجاج الإندونيسيين.

يمثلون أول طلائع حجاج إندونيسيا القادمين لأداء مناسك الحج هذا العام, وتم استقبالهم وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.

وقال وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة محمد البيجاوي:"أنه بعد انقطاع عامين بسبب ""،فإننا نسعد في استقبال أولى طلائع حجاج هذا العام".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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