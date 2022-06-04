شكرا لقرائتكم خبر عن مطار المدينة يستقبل أولى طلائع الحجاج الإندونيسيين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • وصول أولى طلائع الحجاج من إندونيسيا إلى مطار المدينة المنورة

وصل إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة, اليوم السبت، أولى طلائع الحجاج الإندونيسيين.

يمثلون أول طلائع حجاج إندونيسيا القادمين لأداء مناسك الحج هذا العام, وتم استقبالهم وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.

وقال وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة محمد البيجاوي:"أنه بعد انقطاع عامين بسبب "كورونا"،فإننا نسعد في استقبال أولى طلائع حجاج هذا العام".